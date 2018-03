Maailmafilmi festival toob Tartusse 60 dokumentaalfilmi

«Filmifestivalidel on maailmas, kus telekanalid ja filmiplatvormid on vaid kliki kaugusel, järjest olulisem roll. Need on kohad, kus saada kokku teiste filmihuvilistega ja astuda välja argielust, kus filmi vaatamine võib olla vaid pooltund nõudepesu ja koolitükkide tegemise vahel,» ütles festivali direktor Pille Runnel.