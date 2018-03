Selgus Sadama kvartali planeeringuvõistluse võitja

«Linna jaoks on oluline, et kesklinna tekib atraktiivne ja avatud linnaruum, kus on inimestel mugav liigelda. Uuendatud avaturg ja projektiteater hoiavad piirkonna õhtust hommikuni elus ning kaldaäärne promenaad toob rohkem liikumist ka Emajõe äärde,» ütles abilinnapea Reno Laidre.