Ka raskesti mõõdetavad väärtused on tähtsad

Tehase kavandamisel on vaja kultuurilisi mõjusid hinnata just seetõttu, et Tartule on kultuuriline kapital suur strateegiline väärtus, mille kahjustamine teeb kahju linna tulevikuvõimalustele.

Tehase kavandamisel on vaja kultuurilisi mõjusid hinnata just seetõttu, et Tartule on kultuuriline kapital suur strateegiline väärtus, mille kahjustamine teeb kahju linna tulevikuvõimalustele. Ent Tartu kultuurielul, -asutustel jne ei ole üksnes lokaalne või regionaalne, vaid riiklik ja rahvusvaheline tähtsus. Tartus asuvad ju meie rahvusülikool ja Eesti Rahva Muuseum, rääkimata paljudest teistest kultuuriasutustest ja ettevõtmistest, mis on eesti kultuuri eluliselt tähtsad osad. Kasvõi sel põhjusel on väga vaja sotsiaal-kultuurilisi mõjusid hinnata ka riikliku tasandi otsustusprotsessis.

Eestile on seni omane eksperdikeskne, tehnilisele analüüsile toetuv ja kvantitatiivselt mõõdetavatele mõjudele keskenduv sotsiaalsete mõjude hindamise viis, seda tehakse keskkonnamõjude hindamise ühe osana. Sellise hindamisviisi puhul on oht, tuuakse välja üksnes need, mis on statistiliselt analüüsitavad, aga mitte need, mis on kõige olulisemad.

Tüüpiline on seegi, et kõigepealt otsustatakse, kas sotsiaalseid või kultuurilisi mõjusid on üldse vaja hinnata ja kui eksperdid sellist vajadust ei näe, jäävad ka mõjutatud kogukonnad kindlaks tegemata ja kaasamata. Või kaasatakse avalikkus alles siis, kui otsustamisele on jõudnud tehnilised küsimused.

Ent kogukonnaliikmeid ja teisi huvipooli tuleks otsustamisse kaasata juba planeeringu kirjeldamise etapis ja ekspertide antavate hinnangutega samal ajal. Selline tegevusjärjekord annab kogukonnale võimaluse tunda ennast olukorra peremehena, muutustele vastata ja nendega kohaneda, tegemata järeleandmisi elukvaliteedis.

Eesti e-edu võlgneb osaliselt tänu sellele, et nii arendajatel kui kasutajatel oli südikust kasutusele võtta uudsed lahendused sellal, kui arenenud heaoluriigid pidid säilitama juba ülesehitatud ja ühiskonnas juurdunud süsteeme. See on olnud valdavalt edukas strateegia.

Miks ei võiks ka Eestile tähtsate taristuarenduste kavandamisel rakendada uuenduslikke planeerimiskäsitlusi isegi juhul, kui need alles kujunevad ja pole muutunud Euroopa Liidus üldkehtivaks normiks? Elukeskkonna maine, inimeste väärtused, tunded ja hoiakud on keskkondlike või majanduslike näitajatega seotud.

Inimesed elavad, ettevõtted ja poliitilised institutsioonid toimetavad ühiskonnas ja kultuuris, kus väärtustatakse üht- või teistsugust loodus- ja majanduskeskkonda.