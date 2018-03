Tartu kiidab bussijuhte

Tartu Linnavalitsuse ühistranspordi kvaliteedijuhi Kairi Kuusiku sõnul on hea teeninduse kampaaniat Eestis korraldatud juba aastaid, kuid bussijuhid on seni kõrvale jäänud.

«Ometigi on väga paljude tartlaste igapäevane liikumine seotud bussisõiduga ning bussijuhtidel on väga suur osas selles, et sõit oleks võimalikult sujuv ja suhtumine hooliv,» ütles Kuusik.