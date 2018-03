Politsei otsib erikoolist ära jooksnud noorukit

Nooruk on telefonitsi kontaktis nii vanemate, sotsiaaltöötaja, politsei ja teistega, kes on saanud kinnitust, et nooruki elu või tervis ei ole ohus. Küll on nooruk kohustatud käima koolis, kuhu ta pole pärast talvist vaheaega jõudnud. Poiss on lubanud kooli naasmist, kuid seda pole ta senini teinud ning nii kaasati tema asukohta tuvastama politsei. Mõni aeg tagasi lahkus poiss samamoodi erikoolist ning ka siis otsis teda taga politsei.