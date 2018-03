Garage48 arendusnädalavahetusel koguneb Tartusse pea 150 osalejat kogu Baltikumist

Viiendat korda toimuva arendusnädalavahetuse ehk häkatoni ajal saab Tartu ülikooli Physicumi õppehoone 48 tunniks loovuse, meeskonnatöö ja prototüüpimise arengulavaks. Selliste ürituste eesmärk on tuua kokku erinevate elualade asjatundjad, et anda neile võimalus viia ellu suure potentsiaaliga riistvaraideid.

Nelja aastaga on Garage48 «Hardware & Arts» sarja häkatonidest saanud inspireeriv ja toetav keskkond ideede elluäratamiseks ning disainerite ja tehnoloogiaspetsialistide koostööks. Tartust on arendusnädalavahetus laienenud ka Lätti ja Gruusiasse.

Garage48 kaasasutaja Priit Salumaa sõnul on «Hardware & Arts» kujunenud üheks oodatuimaks Garage48 häkatoniks. «Need nädalavahetused tõestavad riistvaraliste prototüüpide loomise olulisust ja võimalusi. Samuti annavad need indu uute Garage48 esemeliste häkatonide sünniks, nagu olid näiteks 2017. aasta sügisel korraldatud puiduhäkaton ja ekspositsioonide hack,» lisas Salumaa.

Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi professor ja Garage48 kaasasutaja Alvo Aabloo rõhutas, et selline üritus on loonud eeldused valdkondadevaheliseks koostööks nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Häkatonil osalevad tema sõnul loodusteadlased, disaini- ja loomeasjatundjad, insenerid ja ärijuhid kogu Baltikumist, lisaks paljude ülikoolide tudengid.

«Need üritused on näidanud, et disainerid ja tehnoloogid on õppinud tänu neile üksteise tegevusmaailma paremini tundma. See on loonud võimaluse teha koostööd tõhusamalt ja inspireerivamalt,» märkis Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna vanemteadur ja häkatoni mentor Renee Puussepp.