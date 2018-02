Vandaalid peksid puruks Anne kanali jääkarusselli kaunistanud jääkuubikud

Kuigi kaua need kuubikud karusselli serval seista ei saanud. Juba ööl vastu 25. veebruari olid need vandaalidele ette jäänud ning kuubikud peksti puruks.

Taliujuja Malle Elvet märkis, et probleeme Anne kanali juures tegutsevate huligaanidega on olnud varemgi.

«Oleme oma jääbasseini aastaid piiranud erinevate tõketega, kuid vandaalide käed on need kiiresti purustanud. Pikali tõuganud, veeauku lükanud või põlema pannud,» lausus Elvet. «Politseile rääkimisest, et tehku kanali ääres õhtuti rohkem patrullkäike, pole abi polnud. Neil polevat selleks ressurssi.»