Regio tegi Rukkilille lasteaiale ainulaadse kangakaardi

Regio müügijuht Mirjam Parmasto ütles, et kaart on tõesti Eestis ainulaadne. «Nii suurt kaarti pole me kangale varem teinud,» rääkis ta. Ta lisas, et koolides on väga levinud rulood, kuhu peale on Eesti või maailma kaart tehtud. Parmasto märkis, et huvi multifunktsionaalsete kardinate vastu on tõusev trend. KELLY KUKIN