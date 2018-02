Tartu ülikool avab taas uksed mitmele tuhandele potentsiaalsele sisseastujale

Tartu ülikooli lahtiste uste päev on traditsiooniks saanud suursündmus, mida külastab igal aastal üle 1500 noore kõigist Eesti paigust ja välismaalt. «Lahtiste uste päeval saab osaleda kõige põhjalikumas programmis, mille TÜ aasta jooksul välja pakub. Nii saab potentsiaalne sisseastuja valida just talle huvi pakkuvad loengud ja infotunnid, et saada tulevasest erialast parim ettekujutus,» selgitas päeva olulisust TÜ Eesti turunduse ja vilistlastegevuse juht Teele Arak.