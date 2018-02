Fotod: Ahhaa teaduskeskus lähetas Eesti lipu stratosfääri

Korraldajate sõnul võiks pall tõusta isegi kõrgemale kui seda on 35 kilomeetrit, kuid vastavalt füüsikaseadustele läheb ta sellisel kõrgusel lihtsalt katki. Pall tõusis kiirusega 5 meetrit sekundis ning et täna puhus kirdetuul ehk pall hakkas lendama edela poole, arvestati välja, et ilmselt saavutab pall oma maksimaalse kõrguse Tartust 65 kilomeetri kaugusel Tõrva kandis, olles lennanud poolteist tundi.