Fotod: iseseisvuspäeva tähistamine Kalevipoja kuju juures

Kell 9.15 rivistusid kaitseliidu, naiskodukaitse ja üliõpilasorganisatsioonide esindajad Vabadussõja mälestussamba Kalevipoeg juures. Esimesena võttis sõna Tartu linnavolikogu esimees, riigikogu liige Aadu Must, kes ütles, et tema esimesed mõtted ja tunded lähevad tänasel väga suurel ja imelisel tähtpäeval, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval nende meeste ja naiste peale, kes võitlesid Vabadussõjas ja panid aluse meie kodule.

«Just nemad panid aluse sellisele Eestile, mida ei saanud enam tagasi pöörata,» rõhutas Must. «Me mäletame neid ja jätkame nende tööd. See riik on kingitus, mis on antud laenuks meile, et annaksime selle edasi oma lastele veel paremana.»