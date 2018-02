Tartu ülikool kuulutas aastapäevaaktusel välja kolm stipendiaati

Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaadi Sander Pajusalu uurimistöö fookuses on haruldaste geneetiliste haiguste molekulaardiagnostika. Pajusalu on pannud aluse uute geneetiliste haiguste leidmisele ja selgitamisele ning võimaldanud oma uurimistööga täpsustada sadade patsientide diagnoosi. See on andnud tuge patsientide ja nende lähedaste nõustamisele ning otsesele ravile. Stipendium, mille suurus on 18 000 eurot, võimaldab noorel teadlasel rahastada järeldoktorantuuri projekti alustamist USA-s Yale’i ülikoolis. Sander Pajusalu soovib seal arendada uusi bioinformaatilisi analüüsimetoodikaid, mis aitaksid muu hulgas mõista pärilike haiguste molekulaarpatoloogilisi mehhanisme.