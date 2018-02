Arstitudeng Hendrik Vaaks: investeerides teadusse investeerime paremasse tulevikku

Nagu varalahkunud rektor Volli Kalm on öelnud: «Haridus on odav võrreldes hinnaga, mis läheb ühiskonnale maksma harimatus ja ignorantsus.»

Õigused ja kohustused

Teisalt peaksime küsima, kas oleme ikka ühiskonnana piisavalt küpsed, et pakkuda ülikoolile kõiki helgemaid päid, kes on meie väikese rahva hindamatu ressurss. Meediamanipulatsioonide ja infokülluse keskel on noortel lihtne eksida ebateaduse radadele – nagu seda on näiteks vaktsineerimisvastasus – , mida mööda kulgedes jõuaksime ühiskonnana tagasi hoopis teadmatusse ja taandarengusse.

Sellest hoidumisel on väga tähtis roll täita austatud üldhariduskoolide õpetajatel, kuid ... kui austatud nad meil ikkagi on? Õpilaste ja õpetajate konfliktid on tänapäeval levinud nähtus. Õpetajate motivatsiooni on tublisti kärbitud, nad on jäetud ka ühiskonna moraalse toetuseta. Võib näha, kuidas meie diginoortes on arusaam õigustest ja kohustustest kohati tasakaalust väljas. Keeruline on aga näha, kuidas peame tulevikus hakkama kasvatama uusi kõrgharitud spetsialiste nõrkadele baasteadmistele, mis on tingitud eeskujulike ja motiveeritud õpetajate puudujäägist.

Edasiliikumiseks vajame mõtestatud arutelu. Kui soovime, et ülikoolis ei kulutataks ressursse mitte kvantiteedile, vaid kvaliteedile, siis on oluline, et meil oleks juba akadeemilise pere noorimate liikmete seas kinnistunud tasakaalustatud arusaam õigustest ja kohustustest. Samuti on oluline tugev argumenteerimise ja teaduspõhisusest lähtumise oskus.

Siiski juhtub meie rahva seas leviva isepäisuse, liigse uljuse ja kerge aupaiste tagaajamise tõttu ikka ja jälle, et lõigatakse endale näppu. Seda saaks vältida, kui oleks kannatlikkust mõõta enne näpu pikkust. Ajutine edu ei taga häbist pääsemist, ning juhtub ka nii, et lõpuks peidetakse end veel ka valede taha, jättes aumehelikud kombed unarusse. President Lennart Meri on öelnud: «Vigadel on niisugune omadus, et inimene kipub ühte viga teise veaga varjama, mistõttu teine viga peab alati suurem olema kui esimene.»

Peen kunst

Kuigi öeldakse, et kes ei riski, see šampanjat ei joo, siis ma tõesti loodan, et järgnevale põlvele eeskujuks olles juhindume vana mõttetera järgi, mis ütleb, et enne riskimist mõõdame ja kaalume üheksa korda ning tuletame meelde ka üldinimlikke väärtusi.

Loodan, et Tartu ülikool õpetab meile praegu ja tulevikuski mõõtmise, kaalumise ja lõikamise kunsti. Just see on see, mis tagab meie riigi kestmise järgmised sada aastat ja edaspidigi nii, et rahval püsiks kõikumatu usk ning vankumatu tahe kindlustada ja arendada oma riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, ning seista selle eest, et selle riigi rahvas ja kultuur kestaksid üle aegade. Nii tagame selle, et järeltulevad põlvedki näevad Vargamäe kangust ja pealehakkamist, millega oleme jõudnud tänasesse päeva.