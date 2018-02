Sajanditagune Postimees kajastab TÜ raamatukogu veebilehel ärevat elu

Neil päevil sajand tagasi oli Tartus ja kogu Eestis väga ärev aeg. 22. veebruaril 1918 üle hulga aja ilmunud Postimees kajastas seda oma lugejaile kahel leheküljel, mis on nüüd ka Tartu ülikooli raamatukogu veebilehele välja pandud. Seal on kirjas, et raamatukogu kodulehel hakkavadki ilmuma täpselt 100 aastat tagasi avaldatud Postimehe digiteeritud küljed ja et see on raamatukogu kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul.