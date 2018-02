Pärnu lubab juubeli puhul tasuta bussiga sõita, Tartu mitte

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et ainus kulu, mis säärasest ettevõtmisest linnale tekiks, oleks saamata jäänud tulu üksikpiletite pealt. «Otsene saamata jäänud tulu oleks umbes 5000 eurot päevas,» ütles Tamm. Ta selgitas, et väga paljud, kes sõidavad linna ühissõidukites, on soetanud endale kuu- või pikema perioodi pilet. Seega tasuta päev või paar mõjutaks pigem vähe inimesi.