Tartu Maarja kirikus otsitakse vanade tornide vundamente

Tööde teostamine on vajalik kiriku renoveerimise projekteerimistöödega jätkamiseks.

Kiriku torniosa põranda lammutamise ja pinnase kaevamisega alustati teisipäeval 20. veebruaril 2018. Töid teostab osaühing Raian. Töö tulemusena on muuhulgas võimalik hinnata olemasolevate tornivundamentide seisukorda, mis peaks andma vastuse küsimusele, kas need vundamendid on võimelised kandma ka uut torni.