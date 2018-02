Indrek Kelk: esimesed abistajad olid ikka kaasvõistlejad

Kelk ütles, et ikka on nii, et esimene signaal õnnetuse kohta tuleb kaasvõistlejatelt, kes kõrval on. Selle signaali peale saab meditsiiniteenistus reageerida.

Kelk ütles, et maratonil on meditsiiniteenistuse reageerimisvõimekuse üles ehitatud nii maksimaalses headus, mis võimalik ja mõistlik. «Iga saja meetri taha meditsiiniposti tekitada on mõttetu ja ebaratsionaalne. Et 1991. aastast alates eilseni ei ole olnud ühtegi surmajuhtumit, räägib selle eest, et meditsiiniteenistus on ülihästi töötanud. Päris palju inimesi on elule aidatud,» rääkis ta. «Eks neid olukordi tuleb ette igal spordivõistlusel ja suurel rokk-kontserdil. Selleks valmis olla on meie töö üks osa.»