Koera-aasta alguse puhul avatakse raeplatsil jääskulptuur

Idamaade uusaasta puhul tervitab rahvast ka Tartu linnakirjanik Mika Keränen, meeleolu loovad taiko-trummid. Uut jääkoera on ühiselt uudistama saabumas ka mõned Lõuna-Eesti Koertekasvatajate Klubi liikmed koos oma neljajalgsete sõpradega.

Raekoja kõrval asuva klassitsisliku arhitektuuriga maja fassaadist saab selleks õhtuks sein linnaluulele, täpsemini Tartu linnahaikudele, mis jaapanipärases kujunduses videoprojektoritega hoonele kuvatakse. Tiigi seltsimaja saadetud üleskutse peale on oma haikusid läkitanud tartlased alates teise klassi õpilastest.

«On traditsioonilisi looduspilte, ent ka väga humoorikas võtmes teoseid, mis esitlevad Tartut ootamatu nurga alt. Haiku on lühivorm, mis on jõukohane ka algajatele, takistamata samas meistritel end tabavalt väljendada,» sõnas idee autor, Visit Estonia uudiste ja veebitoimetaja Piret Malv.

Saabunud haikude paremiku loeb ette õhtu juht luuletaja Contra. Lisaks on raekoja platsil avatud ekraan, millele on linnarahvas oodatud oma haikusid kirjutama ja vaatama nende ilmumist maja fassaadile. Pärast idamaade uusaastapeo lõppu antakse haikud üle raele, kes saab neid kasutada linna tutvustavates ja turundavates materjalides.

«Eestis on idamaade uusaasta algust märkinud suured ja kärarikkad pidustused Hiina laadis, samas on see hea võimalus tutvustada laiemalt ka teisi Ida kultuure,» ütles MTÜ Valgusfestival juht Indrek Leht.