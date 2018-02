Tartu maratoni vahefiniš kannab Tartu 2024 nime

«Tartu suusamaraton on kultuuripealinna võimaluste ehe näide - tegemist on valdkondi ühendava ettevõtmisega, kus kõige paremas mõttes kohtuvad sport, tervis, regioon ja suur hulk inimesi. Tartu linnal ja Tartu 2024 meeskonnal on hea meel nii legendaarse rahvaspordi ürituse kaudu rõhutada Tartu ja Lõuna-Eesti ühtset püüdu saada 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks,» rääkis Tartu Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise projektimeeskonna juht Erni Kask.