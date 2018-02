Priit Pullerits: pühapäevane piinapink

​Hiljuti tunnistas üks teleekraanilt hästi tuntud mees, et on suusatanud elus kümmekond maratoni, kuid ainult kahe kohta noist saab öelda, et on suusatamisest ka mingisugust mõnu tundnud. Ülejäänute puhul, lisas ta, on mõte sõidu ajal varem või hiljem liikunud radadele, et «miks ma siin olen ja mida ma siin teen».