ERMi osalussaalis saab imetleda vanu pressraudu

Näituse kuraator on kogu omanik kollektsionäär Enn Pehk. «Minu kogumiskirg sai alguse kodu lähedal Raadi lennuväe prügilas ringi seigeldes. Kollektsioonidesse kuulub lisaks triik- ja pressraudadele veel vanu kaale, puupuure, höövleid, lukke, valgusteid ja kanistreid, samuti nõukogudeaegseid sõidukeid, postkaarte, pastelle, graafikat ja maale,» rääkis Pehk.

Näitusel «Pegasus, pressraud ja Kasemaa» hargneb külastaja ees paarisaja eseme abil lahti triik- ja pressraudade minevik, on Andrus ja Mihkel Kasemaa kunstiteoseid ning tiivuline pegasus.

Avamisel on võimalik tutvuda nii Pehki kogu kui ka ERMi püsinäitustega. Kõik huvilised on oodatud ning osalemine on tasuta.