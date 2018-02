Elvas peeti Eesti meistrivõistlused talikrossis

Võistlus peeti erinevates vanuseklassides. Galeriist on näha M14, N14, N16 ja M16 vanuseklassi sõite. M14 võistluse võitis Frank-Aron Raidla. N14 vanuseklassi võislusel pärjati parimaks Elisabeth Ebras. N16 sõidu võitis Anet Sirvel ja M16 parimaks tunnistati Madis Mihkels.

Meestesõidu võitja Caspar Austa sõnul olid ilmastikuolud talvekrossiks ideaalsed ning üle aastate sai rajal pori asemel võideldud hoopis pehme lumega. «Minu jaoks on seekordne meistritiitel eriline, kuna esimest korda elus olin seotud kolme erineva rolliga,» rääkis ta. Võistluse peakorraldajana alustas ta juba hommikul kella seitsmest raja ettevalmistustöödega, pärast mida elas kaasa treenerina Tartu ülikooli spordiklubi õpilastele, kes enda vanuseklassis (M14 ja M16) samuti parima tulemuse koju tõid ning lisaks sellele kõigele läks mees veel ka ise rajale ja andis endast maksimumi. «Võin öelda, et hoolimata sellest, et konkurents oli sarnane eelmistele aastatele, tuli võit raskelt ja olen selle üle väga õnnelik,» rääkis Austa.