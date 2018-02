Maratoniraja seis on hea, kuid leidub ka mullaseid kohti

Suusatajad kiidavad raja kõrgemaid lõike, mis jäävad Otepää ja Palu vahele, Hellenurme ja Elva vahel on klassikajäljes üksjagu mullaseid kohti ja lumi ei kata ka kõiki oksi.

Kütt möönis, et mullaseid kohti tuleb ette ka Otepää pool, sest lumekiht on siiski suhteliselt õhuke ja tingimused pole võrreldavad olukorraga, kus lund on maas pool meetrit. Viie sentimeetri sügavust klassikajälge sisse lõigates tulevad mullased nukid paratamatult esile.