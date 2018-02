Suvel õitsele puhkenud banaanipuu kannab vilja

Mullu sügisel tundis Suurmets taime pärast muret, kuna pimeda perioodi tõttu kasvas banaanipuu kõveraks ja lehedki tõmbasid puntrasse. Suvel rääkis ta, et pahandas taimega ja pärast seda tulid ka esimesed õied. Pool aastat hiljem on esimesed viljad valmis. «Meie pimedust arvestades on see võrratu,» rääkis ta.