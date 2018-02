Tartu külastajate arv on kahe aastaga tõusnud ligi 100 000 inimese võrra

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu külastajanumbrite suure kasvu taga turismiettevõtjate ja sündmustekorraldajate pühendunud töö. «Rahvast toovad siia ERMi uus maja, V Spa, Aparaaditehase kvartal, Tagurpidi Maja uute tulijatena ja pikaaegne tõmbenumber AHHAA Teaduskeskus, mis suudab pidevalt üllatada. Seda loetelu võiks jätkata,» tõi Klaas välja Tartu suuremad huviobjektid. Ta lisas, et Tartu on sihtkohana väljapaistev tänu heale koostööle.

«Edu võti peitub suuresti selles, et sihtturud ja -grupid on linna ja peamiste turismiatraktsioonide poolt ühiselt ja selgelt määratletud ning piirkonna turunduses tehakse läbimõeldult koostööd,» rääkis Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg. «Vähem oluline ei ole ka see, et viimastel aastatel on lisandunud erineva hinnatasemega majutusvõimalusi. Seda illustreerib hästi hinnatundlike Läti turistide majutuste arvu suur kasv - 9000 inimest enam kui aasta varem,» täiendas Kalberg.