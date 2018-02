Politsei otsib Tartus juhtunud avarii pealtnägijaid

Täna kella 12.29 ajal teatati politseile, et Riia tänaval maja number 130 taha pargitud autole on sisse sõidetud ja tekitatud kahju. Liiklusõnnetuse põhjustaja lahkus sündmuskohalt. Sõiduautol BMW kahjustati vasakpoolset esivelge, esitiiba ja mõra on ka tuuleklaasis. Tõenäoliselt leidis juhtum aset täna kella 10.30 ja 12.29 vahel.