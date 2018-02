Korraldajad: Tartu maraton toimub kindlasti, ehk isegi täies pikkuses

Kelk lausus, et päev vähem kui kaks nädalat enne maratoni põhisõitude päeva julgeb ta välja öelda, et 45. Tartu maraton toimub kindlasti. Küll aga ei julgenud ta veel öelda, millisel rajal põhisõidud toimuvad. «Aga lootus on suur, et toimuvad põhirajal ja ehk isegi täies pikkuses,» sõnas Kelk.