Seemneraamatukogu ootab aednikke-rohenäppe

Pool tundi hiljem algab kohvikus esimene seemneraamatukogu töötuba «Näpud roheliseks», kus aiandusõpetaja Tiina Paasik jagab kogemusi, kuidas valida köögiviljade sorte aeda, kasvuhoonesse ja rõdule.

Aiandus on taas ausse tõstetud, sest inimestele on oluline, kus ja kuidas nende toit kasvab. Nii on viimase paari-kolme aasta jooksul Tartuski linnaaiandus jõudsalt edenenud, tekkinud on kogukondade aiad, näiteks Aleksandri aed, Emajõe aed, MTÜ Tartu Maheaed. Nüüd ühendab neid kõiki kogukondi liitev liikumine «Elav Tartu».

Kõigest sellest inspireerituna ja võttes eeskujuks mitmeid teisi raamatukogusid maailmas, otsustasid Tartu linnaraamatukogu aednikud-rohenäpud seljad kokku panna ja tegutseda. Tulemuseks on seemneraamatukogu ehk seemnete kogu, mille hulgast saab huviline meelepärased seemned välja valida, laenata ja kodus külvata. Kui külv õnnestub ja taimed suureks kasvavad, tuleb seemned kokku korjata ja osa neist seemneraamatukokku tagasi tuua, et saagist saaksid osa järgmised rohenäpud.

Raamatukogu teenindusjuht Merike Karolin ütleb Cicerot parafraseerides, et kui sul on raamatukogu ja aed, siis on sul kõik olemas. Ta soovib, et inimesed tunneksid rõõmu omakasvatatud taimedest ja kogukondlikust koostööst.

Raamatukogus pakutavate seemnete kogu koosneb põhiliselt vabalt tolmlevate taimede seemnetest ning valik sõltub hooajast ja annetustest.

Seemned on jagatud kolmeks: lihtsad, rasked ja edasijõudnutele, st lihtsalt idanevad, veidi rohkem pusimist nõudvad ja lisateadmisi eeldavad seemned. Iga laenaja ise otsustab, mida ja kuidas ta proovib. Lisaks on kataloogis märgistatud katsetamiseks mõeldud seemned, siia hulka kuuluvad meie oludes külmaõrnade või pikaealiste taimede seemned.

Tagastamistähtaegu ja viiviseid seemneraamatukogus pole. Seemneraamatukogu algata on aga tänulikud, kui kasutajad annetavad seemneid valiku suurendamiseks või jagavad oma külvi ja kasvatamise lugusid. Seemnete annetamise juures on oluline, et teada oleks seemnete päritolu ja et taim, millelt seemneid koguti, oleks terve.

Seemneraamatukogu ei koosne pelgalt seemnetest. Raamatukogu algatajate eesmärk on ka jagada aiandusteadmisi ja -kogemusi, olgu see siis näiteks külvamine või taimelambi ehitamine, taimeliikide ja -sortide valimine, orienteerumine aianduskirjanduses jne.