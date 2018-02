Tartu ülikooli karjääripäev viib kokku tudengid ja tööandjad

Karjääripäev on suunatud kõigile Tartu ülikooli tudengitele, kellele mess pakub võimaluse leida enda erialaga seonduv ettevõte ning tutvuda pakutavate praktikavõimalustega. Teiselt poolt on karjääripäev oluline ka ettevõtetele, kes vajavad paremat ülevaadet tuleviku tööjõuturust ning leiavad väärtuslikke kontakte aktiivsete potentsiaalsete töötajatega. Sündmusel osalevad nimekad rahvusvahelised ja Eesti ettevõtted Playtechist Eesti Meediani. Esindatud on organisatsioonid erinevatest valdkondadest, pakkudes võimalusi nii meditsiini-, sotsiaal-, reaal-, humanitaar- kui ka loodusteadusi õppivatele noorele.

Karjääripäeva projektijuht, tudeng Julia Gerda Sokk rõhutas, et ka tudengite jaoks on varajane otsekontaktide loomine suurepäraseks võimaluseks. «Üritusel saab ettevõtte käest küsida väärtuslikke ja praktilisi nõuandeid, mida koolipingist sageli ei saa. Tänavune mess lähtub eesmärgist, et praktikakogemus on hea töökoha saamise alus,» rõhutas Sokk. Karjääripäeva korraldusmeeskonna liige, üliõpilane Gert Jürjo tõi välja, et aktiivsed tudengid, kes saavad palju praktikat ja panustavad ka kooliväliselt, saavutavad tõenäolisemalt suurema edu oma tulevases töökohas. «Sellest on ka inspireeritud tänavune põhimõte – võta vedu, saavutad edu,» lausus Jürjo.