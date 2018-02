Fotod: Tartus tähistati Tartu rahu aastapäeva

Praegune aasta on meile väga tähtis, me mõtleme sellele, et eesti riik, eesti vabariik saab saja aastaseks, et meie laulupidude traditsioonist möödub järgmisel aastal 150. aastat. Et kaitseliidu Tartumaa malev saab sai juba eelmisel aastal 100. aastaseks ja kaitseliit ise saab juba 101. aastaseks. Et järgmisel aastal tähistame Eesti rahvusülikooli 100. sünnipäeva ja kõik see on seotud Tartuga. Nii nagu Valdur Mikita on kirjutanud – Eesti mõeldi välja Tartus. Ja nii ka on, et Tartu roll Eesti ajaloos on väga tähtis, nagu ka Tartu roll tänapäeval. Kui me mõtleme Tartu rahulepingule, mis oli Eesti iseseisvuse kindlustamise prooviks, kui me mõtleme meie Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, siis me peaksime mõtlema, mida tähtsat, väljapaistvat ajaloo sündmused meile räägivad. Mulle räägivad nad sellest, et eestlastel ja meie rahvastel, kes on siin Eestimaal elanud on olnud üks suur eesmärk – olla omal maal peremees, olla iseseisev, ise otsustada oma tegude ja tegemiste üle, see on olnud meie suur eesmärk. Ja täna, kui me oleme nende suurte ajaloo sündmuste tähistamisel soovin mina, et meil oleks eesmärk, kõige tähtsam on see, et meil oleks eesmärk. Täna on pidupäev ja rõõmupüha, aga ma luban endale ühe tõsisema sõnavõtu sellel teemal, mis on meie eesmärk, kas me tegutseme ühise eesmärgi nimel või on meil kõigil väikesed huvid, mida me püüame kuidagi realiseerida, et oleks parem olla. Ühine eesmärk minu jaoks ja ma usun, et meie kõigi jaoks on see, et Eestimaa ja Eesti riik oleks meie rahvale kõige parem kodu ja kõige parem elupaik. Ja meil kõigil on täita oma ülesanne ja roll selles, et see saaks ja peaks olema nõnda. Me taastasime oma iseseisvuse nii, et mitte keegi ei pidanud hukkuma, aga jaanuari kuus on Eestis surma saanud kümme inimest liikluses ja mõtleme selle peale, et mida me peame ja saame teha, et ei juhtuks selliseid asju. Oleksime tähelepanelikumad üksteise suhtes, hoolivad, oleksime head kaaslased üksteisele. Aga kui teehooldus on puudulik, siis ei pea olema kellegi huvi õigustada end, et midagi on tegemata jäänud, vaid ei tohiks olla selliseid probleeme. Kui meil on ühine eesmärk, siis lähevad asjad hästi. Ma soovin, et meil oleks kõigil ühine eesmärk, Eesti riik, kui meie kõigi ühine kodu, kus me hoiame üksteist ja peame meeles üksteist. Ja lõpetuseks, aitäh, et olete siin, elagu Eesti riik, elagu Tartu!