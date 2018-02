Majandusprofessor Janno Reiljan saadeti viimsele teekonnale

Tartu ülikooli rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar ütles järelehüüdes, et ülikool jääb Janno Reiljani meenutama kui inimest, kes ehitas üles Tartu ülikooli majandusteaduskonna. Samuti suutis just tema siduda teaduse ja poliitika ning seda oma õpilastele edasi anda.

Janno Reiljan juhendas 30 magistritööd ning kindlasti on igal tudengil sellest oma mälestus. «Ta on mitmekordne akadeemiline vanaisa,» rääkis majandusteaduskonna juhataja Maaja Vadi. Ta lisas, et Janno Reiljan oli metafooride meister, kes oma kõnepruugiga kuvas iga kuulaja silme ette pildi. «Janno, sa tulid, olid ja läksid, aga mis kõige olulisem – sa jääd,» lõpetas Vadi.