Majandusteadlane Janno Reiljan saadetakse homme viimsele teele

Professor Reiljan andis hindamatu panuse TÜ majandusteaduskonna uuendamisse 1990. aastate alguses, võttes vastutuse dekaanina ja seejärel arendusprodekaanina. Sellest ajast on pärit paljud teaduskonna tegevuse aluspõhimõtted. Juhina rõhutas ta rahvusvahelist avatust kui kvaliteetse hariduse alustala, kuid tähtsustas ka eesti keelt teaduskeelena. Janno Reiljan käivitas eestikeelsete majandusõpikute sarja, milles on ilmunud üle saja õpiku. Pidades väga oluliseks tööd magistrantide ja doktorantidega, algatas ta suvekoolide traditsiooni, et noori inimesi kokku tuua ja motiveerida teadusega tegelema.