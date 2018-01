Politsei palub abi selgitamaks 29-aastase Arno asukohta

Arno varasem käitumismuster ja seni kogutud andmetele tuginedes on politseil alust arvata, et kõrvalise abita võib tema elu ohtu sattuda. Korduvalt tehtud positsioneerimine näitas telefoni viimaseks asukohaks Kambja vallas asuva Läti küla.

Tartu politseijaoskonna piirkonnavnem Kaja Suur selgitas, et praeguseks on politsei Läti küla piirkonda jäävad alad ja metsatukad paljuski üle kontrollinud, lisaks on korrakaitsjad asunud koguma infot, mis aitaks mehe võimalikku teekonda ja asukohta tuvastada. Senised tegevused pole praeguseks aga tulemust veel andnud.

Paralleelselt otsingutega maastikul asuti kontrollima ka teadaolevaid aadresse, kuhu mees Kambja vallas ja selle lähiümbruses võinuks suunduda. «Lisaks on politsei pidevas suhtluses Arno lähedastega, räägitud on ka tema tuttavatega ning küsitletud on ümberkaudseid inimesi. Töö info kogumisel jätkub, et selgitada välja täiendavaid alasid ja aadresse, mida kontrollida,» kinnitas piirkonnavanem.

Kuivõrd politseil ja lähedastel puudub kindel teadmine, kuhu mees võiks teel olla, on oodatud iga tähelepanek ja vihje ka väljaspool Kambja valda. Paraku pole täpsemalt teada, mis mehel seljas võiks olla. Arno on pikka kasvu, tal on tumedad juuksed ja heledad silmad.