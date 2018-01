Pärast suurt katastroofi, mille tõttu 65–66 miljonit aastat tagasi surid Maal välja dinosaurused, ümbritses tervet maakera tolmukiht, milles oli märkimisväärne kogus iriidiumi ja mis lõpuks Maale langes. Kuna geoloogid on maakoorest proove võttes leidnud, et iriidiumikihi vanus langeb kokku ajaga, mil Maalt kadusid dinosaurused, võibki järeldada, et just iriidium pidi olema ka tolles asteroidis.