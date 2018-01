Tartu bussipeatused said nutikad kleebised

Kui varem olid juhtprojekti raames kleepsudega kaetud vaid suuremad bussipeatused, on nüüd hõlmatud pea kogu linn. Info kuvatakse kasutaja nutitelefoni Mobi Labi loodud Tartu bussiaegade rakenduse kaudu, mis on olemas nii Androidi kui iOSi operatsioonisüsteemidele. Kui kleepsu skannijal või puudutajal rakendust veel pole, juhatab telefon ta võimaluseni see alla laadida.