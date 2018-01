Valdur Mikita räägib loodusõhtul eestlaste loodusearmastusest

Seenemaagia ja metsamineku-igatsus on paljudele Eesti loodusesõpradele tuttav, kuid see, millised paistavad teiste rahvaste pilkudele meie loodus ja läänemeresoome eripärad, vajab lahti seletamist ning mõtestamist.

Valdur Mikita on mitmekülgne mõtleja ja autor. Ta lõpetas Tartu ülikooli bioloogina ja seejärel asus oma radu valima semiootikaga seotult. 2000. aastal kaitses ta semiootikas doktoritöö. Viimasel kümnendil on ta kuulsust kogunud eripärase kirjanikuna, kes kompab žanride piire. Tema tuntumad teosed on «Lindvistika ehk Metsa see lingvistika» (2015), «Lingvistiline mets» (2013), «Teoreem» (2011), «Metsik lingvistika» (2008). Viimaste aastate jooksul on ta pidanud ka arvukalt avalikke loenguid. 2016/17. õppeaastal oli ta Tartu ülikooli vabade kunstide professor.