Ula peale tikkuvad hobused leiavad müügi ebaõnnestumisel tee kombinaati

Hobusekopli tara pikkus on neli kilomeetrit, aga miinuskraadidega kaob ära pinnaühendus ja elektrikarjus ei tööta – see on üks peamine põhjus, miks loomad vabadusse pääsevad.

Ehastu tunnistab probleemi ega püüa vabandusi leida. Ta ütles, et 15-pealine hobusekari käib talule üle jõu, sest seal elavad veel ka lambad ja kitsepere. Loomapidaja sõnul tahavad suksud just pikal pimedal ajal minna õhtuti naabrite valdusi uudistama ja vaheldusrikkamat kõhutäidet otsima.

Pahased külaelanikud

Küla peal kipuvad hobused aga autoteele minema ja see võib loomadele ohtlikuks saada. Samuti pole rahul Ehastu naabrid, kes kurdavad, et loomad on nende muru ja põllumaa kapjadega ära rikkunud ning hirmutavad lapsi, teinekord täiskasvanuidki. «Öösel läksin vetsu, välikäimlasse, tegin välisukse lahti ja täkk vahtis vastu, see ehmatas väga ära,» rääkis külaelanik Artur Hovintalo.

«Ma ei ole rahul selle olukorraga, kui hobusekari on välja pääsenud ja me ei saa omanikuga kontakti,» rääkis külaelanik Ingrid Raudsepp. «Nad sõtkuvad ilu- ja juurviljaaedasid ja viljapõlde.»

Kuigi tavaliselt kogub talunik lahti pääsenud loomad külainimeste sõnul kiiresti kokku ja viib koju, on nad täheldanud ka perioode, kui loomade omanikku ennast ei saa kätte.

Annan teile kõigile lootust, et neid varsti enam ei ole, siis pole ka probleemi, ütles Enn Ehastu.

Samas kandis elav Roland Kasela ütles aga, et talle väga meeldivad Vana-Lombi talus elavad hobused. Ta rääkis, et koos lastega hobuseid püüda on isegi lõbus. «Nad tulevad ilusti leiva peale, läheb pool pätsi leiba ja hobused on kodus,» rääkis Kasela.

Samas nentis Kasela, et mõistab kõige suuremat probleemi: kui loomad on lahti, pole kellelegi helistada. Veel tekitab tema sõnul meelehärmi, et loomade koju viimisest pole kasu, sest kui aed on katki, siis on hobused kohe uuesti küla peal.

Enn Ehastu arvab, et ainuke lahendus külaelanike murele on leida hobustele uus kodu. «Mulle endale käib ka see asi juba närvidele!» põrutas Ehastu. «Võtsin vastu sellise otsuse, et müün nad maha.» Kaks hobust on sel nädalal juba maha müüdud. Kuulutusse kirjutas Ehastu hinnaks «sümboolne tasu» ja pärast seda on tema sõnul huvilisi väga palju. «Praegu on kinni pandud 12 looma, eks näeme, kui paljudele tegelikult järele tullakse,» sõnas talunik.

«Annan teile kõigile lootust, et neid varsti enam ei ole, siis pole ka probleemi,» kinnitas Ehastu külaelanikele eile Nõo vallavalitsuses toimunud ümarlauas, kus arutati hobuste putku panemist.

Kaks võimalust

«Üks väljapääs on muidugi ka Otepää lihatööstus, kuhu ma viin iga aasta mõne looma, kes sigadusi teeb,» rääkis loomapidaja. «Parem õudne lõpp kui lõputu õudus.» Ehastu põhjendas, et kui hobune on jõudnud kõrgesse ikka ja potentsiaalset ostjat ei paista, siis pole midagi teha. «Aga mis sa teed sellises olukorras, annad loomaaeda või?»

Tartu veterinaarkeskuse peaspetsialist Peeter Kukk ütles, et ta ei kahtle Ehastu oskuses hobuseid kasvatada, sest loomad on hoolitsetud, terved ja söödetud.