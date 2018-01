Tartusse tuli hulk uusi uurimistoetusi

Aasta algul lõppenud taotlusvooru laekus kokku 317 avaldust, kuid rahastuse sai neist vaid väike osa. Kokku makstakse tänavu uurimistoetusteks 3,79 miljoni eurot.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu esimehe Andres Koppeli sõnul on tänavu toetust saavad projektid väga olulised nii Eesti teadlastele kui teadussüsteemile. «Teadlastel on võimalik uurimistööks kasutada senisega võrreldes rohkem raha. Ühtlasi on toetuste kasutamine paindlikum ja väiksema bürokraatliku koormusega,» rääkis ta.

Koppel tõdes, et sedapuhku oli konkursi tase väga kõrge ning paljud rahastuseta jäänud taotlused olid tegelikult abi väärilised.

Eri valdkonnad

Enamik Tartu teadlastele eraldatavast rahast läheb bio- ja keskkonnateaduste ning loodus- ja tehnikateaduste valdkonda. Nii näiteks hakkavad Tartu ülikooli teadlased uurima inimese papilloomiviirusi, veekeskkonda, kõrge usaldusväärsusega tarkvara arendamist ja haruldaste geenide mõju ravimitele.

Teiste hulgas saab grandi teadur Triin Laisk-Podar, kes on pühendunud raseduse katkemise põhjuste uurimisele. Ta avaldas veendumust, et raseduse katkemise teema on tänapäeva ühiskonnas üha aktuaalsem, sest perede planeerimist kiputakse üha hilisemasse ikka lükkama. Samas süvenetakse harva katkemise põhjustesse ega küsita, kas ja kuidas saanuks seda vältida.

Rahvusvaheline koostöö

Triin Laisk-Podar märkis, et teadaoleva info kohaselt peituvad raseduse katkemise peamised põhjused loote arenguhäiretes, aga ka naise vanusega kaasnevates muutustes. Nii näiteks on kindlaks tehtud, et üle 45-aastastel naistel katkeb rasedus 80 protsendise tõenäosusega.

«Iga raseduse katkemisega võivad kaasneda mitmed komplikatsioonid naise tervisele, olgu selleks siis infektsioonioht, depressioon, süütunne, aga ka suurem risk haigestuda hilisemas eas südame- ja veresoonkonnahaigustesse,» rääkis Laisk-Podar.