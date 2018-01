Eesti Rahva Muuseum valiti parimaks turismiatrakstiooniks

«Oleme väga rõõmsad, et Eesti Vabariigi juubeliaastal tuli see auhind Eestisse, ja eriti tore, et selle sai muuseum. See on meile väga tähtis auhind ja oleme selle üle väga uhked. Kuna olen tartlane, olen eriti uhke, et selle auhinna sai Eesti Rahva Muuseum Raadil,» ütles auhindade üleandmisel Eesti kultuuriesindaja Helsingis, Anu Kippasto.