Linnaraamatukogus avatakse filateelianäitus

Muusika ja filateelia on omavahel tihedalt seotud. Muusikafilateelia üks osa on väljaanded, mille kujundusel on kasutatud noodifragmente ooperitest või ballettidest. Markidel, illustreeritud ümbrikutel või postkaartidel näeme sageli stseene muusikalavastustest. Margi teemaks on saanud nii klassikalised teosed, rahvamuusika kui ka nüüdismuusika.