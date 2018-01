Tartumaal purjus peaga autot juhtinud mees võeti vahi alla

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et ikka ja jälle leidub inimesi, kes istuvad alkoholi tarvitanuna rooli taha ja panevad sellega ohtu eelkõige enda ning kaasliiklejate elu ja tervise. «Oleme korduvalt pidanud nägema väga traagiliselt lõppenud liiklusõnnetusi, milleni on viinud mõne purjus juhi poolt oma võimete ülehindamine,» ütles prokurör.