Veel saab saata sisseastumisavaldusi Tartu kutsehariduskeskusesse

Õppimisvõimaluste seas on rohkem sessioonõppe vormis ja lühemaid kursusi, mis sobivad ka täiskasvanud õppijatele, sest õppetöö on korraldatud sessiooniti. Nii saab talvel omandada reisikonsultandi, kelneri, kondiitri, pagari, plaatija, pottsepp-selli või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa oskusi. Jätkuõppes saab oma eriteadmisi ja oskusi täiendada giidi ja mootorsõiduki diagnostiku erialadel.

Taas on avatud ka populaarsed kosmeetiku, juuksuri ja rätsepa eriala, kus talvine sisseastumine on juba tavapäraseks saanud. Samuti on valikus tööturul väga nõutud keevitaja ja treiali eriala. CNC töötlemiskeskuse operaatori erialal õppima asujal on võimalik saada töötukassast tasemeõppes osalemise toetust.

«Uue võimalusena pakume aga kutsekeskharidust koka ja koostelukksepa erialal. See on võimalus neile noortele, kes oma senistes haridusvalikutes on pettunud või on lausa õppimise katkestanud,» selgitas tugikeskuse juht ja karjäärinõustaja Liine Maasikas. «Nüüd ei pea enam suve või sügist ootama, et kooliteele naasta, vaid saab alustada pool aastat varem, juba veebruaris.» Sisseastumisavaldusi saab esitada interneti teel või paberkandjal 18. jaanuarini.