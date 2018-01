Tartu kunstimuuseumis avatakse noorte eesti kunstnike rühmanäitus

«Eesti sajandal aastapäeval kutsub Tartmus mõtisklema selle üle, mida tähendab tänapäeval Eesti noorele kodu, kas ja kuidas seda endale luuakse, on see füüsiline paik või emotsionaalne olukord,» sõnab näituse kuraator Joanna Hoffmann. Ta selgitab, et näituse idee on seotud moodsas muutuvas ühiskonnas muutuva kodu mõistega.