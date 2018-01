Tartu linna eelarvesse laekus möödunud aastal 148 miljonit eurot

Põhitegevuse kulude maht on olnud 120,9 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud, üle poole põhitegevuse kuludest, on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 60 miljonit eurot (sh töötasud 44,7 miljonit eurot), majandamiskulud 44,9 miljonit eurot ning toetusi on antud 15,8 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe oli 13,2 miljonit eurot.