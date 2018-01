Nordica kaalub Tartust lendamist

«Me jälgime teraselt turu arengut ja jätkame konsultatsioone Tartu linnavalitsusega,» ütles Uibo. «Kindlasti ei tee me ühtegi otsust kiirustades. Kui Nordica leiab, et Tartust lendamine on ettevõttele majanduslikult mõttekas ning jätkusuutlik, siis see otsus ka tuleb.»

Eelmine riigi lennufirma Estonian Air lendas Tartu–Stocholmi liinil ja nii tuleb see sihtkoht ühena esimestest keelele.

Uibo ütles selle kohta, et lennuliini avamisel ei tehta otsuseid siiski ajaloost lähtuvalt, vaid ikka tänapäeva andmeid analüüsides.

Uibo ütles, et kaalumisel on rohkem kui kaks-kolm võimalikku sihtkohta, ühtki neist ta siiski ei nimetanud, viidates tihedale konkurentsile lennunduses.

Kui Tartu linn sügisel lennundustoetuse võimaluse välja hõikas, nimetas linn neli soovitud sihtkohta, Finnairi keskuse Helsingi kõrval ka Air Balticu kodujaama Riia. Kaks ülejäänud olid Stockholm ja Kopenhaagen, võib oletada, et need võiks Nordicale huvi pakkuda.

Neid nelja linna loetletud sihtkohta nimetasid enim ka Tartu lennujaamas küsitlusele vastanud kliendid.