Raskes avariis hukkunud mees oli kaine

Sõiduauto Audi A8 vraki avastas Elva vallast Elva-Palupera-Kähri tee neljandalt kilomeetrilt läinud reede hommikul kella poole seitsme paiku juhuslik mööduja. Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel kaotas autojuht Elva poolt tulles sirgel teel sõiduki üle kontrolli.

Masin sõitis suurel kiirusel mitusada meetrit piki kraaviperve edasi ning põrkas seejärel vastu puid. Autot juhtinud 29-aastane mees paiskus avarii käigus autost välja ning sai surmavaid vigastusi.

«Sõiduki kahjustused olid ulatuslikud, mistõttu võib järeldada, et kiirus pidi olema lubatust palju suurem,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk. Ta märkis, et teeolud õnnetuspaigas olid head ning sõiduki rehvid vastasid nõuetele. Nüüd on selge, et juht polnud joobes.