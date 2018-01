Juba jälle: Tartus rööviti järgmist bensiinijaama

7. jaanuari öösel kella 00.25 paiku sisenes nooremapoolne pikka kasvu mees Tartus Jaama 82 asuvasse tanklasse ning röövis noa ähvardusel kassast umbes 100 eurot. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud.

Alustatud kriminaalmenetluses kontrollib politsei kuriteo üksikasju, muu hulgas selgitab teo toimepanijat ning kontrollib võimalikke versioone.

Viimase nädala jooksul on see juba teine tanklarööv Tartus. 4. jaanuari öösel kella ühe paiku röövisid kaks nooremapoolset pikka kasvu meest Jaama 173a asuvast Premium-7 tanklast noa ähvardusel kassaraha. Nende saagiks sai umbes 240 eurot. Röövi käigus keegi viga ei saanud.

Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Üllar Sõmera sõnul on rühm kriminaalpolitseinikke keskendunud kahe Tartus toimunud röövi üksikasjade väljaselgitamisele ning kurjategijate tabamisele. Lisaks on enam liikvel ka politseipatrulle, kes eeskätt öisel ajal ja öösiti avatud asutuste ümbrust kontrollivad, infot koguvad ning kahtlasi isikuid kontrollivad.

Kui kellelgi on infot, mis aitaks kaasa uurimisele või võimaldaks kuriteo toimepanijad kindlaks teha, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 5306 9230 või louna.vihje@politsei.ee.

«Palume kõikides tanklakettides ja teistes öisel ajal avatud kohtades üle vaadata turva- ja ohutusmeetmed. Näiteks tuleks veenduda, kas turvakaamerad on töökorras ja kas need on suunatud selliselt, et oleks võimalik jälgida ühtmoodi nii sissepääsu, teenindussaali kui ka leti juures toimuva,» selgitas Sõmera.

«Niisamuti tasub veenduda paanikanupu korrasolekus ning soovitame kassas hoida võimalikult vähe raha. Kahtlasi isikuid või kahtlast tegevust märgates tuleks esimesel võimalusel helistada politseisse,» lisas ta.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul on sellised röövid Tartumaal viimastel aastatel olnud pigem erandlikud. «Minu tööpraktika on näidanud, et seda tüüpi kuriteod leiavad varem või hiljem oma lahenduse kohtusaalis, kus süüdimõistmisel ootab süüdlast ees minimaalselt kaheaastane vangistus. Röövimise eest saab kohus mõista aga koguni kuni viieteistaastase vangistuse,» ütles prokurör. «Vanglas oma tegude üle järele mõeldes on kurjategijatel endalegi olnud piinlik tunnistada, et niivõrd mõtlematu teoga oldi nõus oma parimad aastad trellide taga veetma,» rääkis Liiva.