Video ja fotod: maha murtud puud osutavad surmasõitu teinud Audi väga suurele kiirusele

Politsei teatel oli masin suurel kiirusel sõitnud mitusada meetrit piki kraaviperve ning paiskunud seejärel vastu teeservas olnud puid.

Nagu tõdes Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk, olid sõiduki kahjustused niivõrd ulatuslikud, et võib järeldada, et Audi kiirus pidi õnnetuse hetkel olema lubatust oluliselt suurem. Virk lisas, et teeolud õnnetuspaigas olid head ning sõiduki rehvid vastasid nõuetele.

Nagu nähtub hommikul sündmuspaigas tehtud fotodest, pidi auto kiirus tõepoolest väga suur olema: oma teel oli see maha murdnud rohkelt puid ning masina deformeerunud detaile võis leida mitmekümne meetri raadiusest.