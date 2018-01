Fotod kannavad üle aastakümnete nagu sild

Ühtpidi on see fotoajalooline uurimus. Väljapaneku koostajad Peeter Linnap, Vallo Kalamees ja Toomas Kalve on vaatluse alla võtnud Tartu fotograafide loomingu kolmest aastakümnest: 1960., 1970. ja 1980. aastad. Seintel on ajalises järgnevuses pildid nõnda, et Nooruse uksest siseneja kohtub kõige vanematega ja liigub järjest uuemate suunas.

Meeldiv on märgata väljapanekus ajahamba jälgi. Nii näiteks on mõnegi pildi – eeskätt 1960. aastatest – nurgad ja servad pisut muritud. Mõnel on omaaegsetest näitustest alles jäänud etikette fotograafi nime ja pildiallkirjaga.

Tartu fotokunstnikke ühendas Tartu fotoklubi, mille presidentideks on Peeter Linnapi teatel olnud Leopold Matt, Vladimir Leiman, Valeri Parhomenko, Meelis Lokk, Vallo Kalamees, Toomas Kalve jt.

Teistpidi on Noorusesse välja pandud pildid sild läinud aastaisse. Mõnelegi vaatajale võib meenuda oma noorus. Vahest tuleb meelde ka omaaegseid ajalehepilte, sest mitmed näitusefotode autorid – Malev Toom, Meelis Lokk, Ain Protsin, Aare Puus, Ove Maidla jt – ilmestasid Edasi veerge.

Näitust «50 aastat hiljem», mille pildid on pärit autoritelt ja ERMi fotokogust, saab Nooruse galeriis (Riia 11) vaadata 20. jaanuarini.