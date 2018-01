Uus aasta toob Tartmusi kaks uut näitust

Viimaseid nädalaid on muuseumi esimesel korrusel avatud Art Allmäe Vene poliitikast mõjutatud isikunäitus «Paint It Black II». Möödunud aasta lõpus Ado Vabbe preemiaga pärjatud Allmägi kasutab endale iseloomulikult kõnekat esteetikat, pannes näitusekülastaja mõtisklema poliitika ja sõja teemadel. Veel viimast nädalat on avatud ka teisel korrusel kulgev näitus «Muuseumi koreograafia», mis uurib liikumise väljendumist muuseumikeskkonnas.

Detsembri lõpus avati muuseumi projektiruumis uus näitus rahvusvahelist videokunsti tutvustavas sarjas «Lingid maailma». Sel korral on näitusesarja raames eksponeeritud USA videokunstniku Leslie Thorntoni 1981. aastal loodud video «Jennifer, Where Are You?», mis toob selge kontrastina esile lapse süütu huvi ja täiskasvanu ärevuse ning hirmu neid ümbritseva maailma vastu.

Endiselt saab tutvuda 19. sajandi naiskunstniku Julie Hagen-Schwarzi loomingut tutvustava näitusega. Eesti esimeseks professionaalseks naiskunstnikuks tituleeritud Hagen-Schwarz elas ja töötas suurema osa elust Tartus, kuid tegi endale nime ka rahvusvahelises kunstielus ning pälvis ühena esimestest naistest Vene keisririigis ka Peterburi kunstiakadeemia akadeemiku tiitli.